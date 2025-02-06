360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    сразу не нужно. Нужно этой собаке хвост по кусочкам отрезать. Сначала прижать бизнес  бывшего свата Алиева, тем более...МИД Азербайджана ...
  • Misha Glusch
    надо срочно выслать алиеву 3 миллиона азеров из России...МИД Азербайджана ...
  • Анастасия Суслова
    Сначала все сделали чтобы изгнать птиц из городов, а теперь эта лицемерная перепись...Жители Подмосковь...

Бражко: подделывать сливочное масло выгодно, а выявить подделку очень трудно

Бражко: подделывать сливочное масло выгодно, а выявить подделку очень трудно

Несмотря на то, что Россия в 2024 году увеличила импорт молочной продукции на 100 тысяч тонн, из которых 94% приходится на Белоруссию, Россельхознадзор назвал сливочное масло самым фальсифицируемым продуктом в стране.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх