Против экс-замглавы Барнаула Шеломенцева возбудили еще одно уголовное дело

Оно может быть не связано с получением взятки от Олега Бесчастного В отношении бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева возбудили еще одно уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").
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