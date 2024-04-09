Против экс-замглавы Барнаула Шеломенцева возбудили еще одно уголовное дело

Оно может быть не связано с получением взятки от Олега Бесчастного В отношении бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева возбудили еще одно уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").