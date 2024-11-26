Кулинарная студия заработает в парке на Коптевском бульваре

Новый масштабный фестиваль «Зима в Москве» стартует 1 декабря. В парках, на бульварах и центральных улицах столицы пройдут масштабные представления, спортивные состязания, мастер-классы, флешмобы и многое другое.
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