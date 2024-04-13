Глава МВД Украины: на руках у украинцев может быть до 5 млн единиц оружия

На руках у граждан Украины может находиться от 1 до 5 миллионов единиц оружия. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на заседании конгресса местных и региональных властей при президенте, передает Укринформ.
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