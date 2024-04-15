Предоставление субсидий на поддержку растениеводства переведено в электронный вид

<p> Субсидии на производство и реализацию зерновых культур, картофеля и овощей, льна-долгунца и технической конопли, а также на проведение комплекса агротехнологических работ с этого года будут предоставляться через <a href="https://promote.
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