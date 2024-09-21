BFM: ослабление рубля на валютном рынке не прекращается

20 сентября курс доллара США вырос почти на 20 копеек по данным межбанковского рынка на 19:30 мск. Центробанк установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник, 23 сентября, на уровне 92,5848 рубля, евро — 103,3773 рубля, юаня — 13,0425 рубля.
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