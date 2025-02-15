Круче Леголенда и Нью-Йорка. Прогулка по Москве произвела впечатление на пару американцев

Двое американцев прогулялись по Москве и поделились впечатлениями в своем видеоблоге. Сначала они оценили самую большую инсталляцию из Lego и небоскребы "Москва-сити", собранные из конструктора, — а затем увидели их вживую.
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