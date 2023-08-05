Даже не верится, что российский Суд наконец то начал выносить решения по нашим, а не пиндосовским законам.

АС

Алексей Сафронов

Вспоминается пиндосовский типа закон - "Магницкого", благодаря которому гнилой Запад организовал тупую пропаганду и санкции против России. Очень надеюсь что ближайшее время б.у. Трамп окажется не только в тюрьме, но и, выбравшись на небеса в след за Д. Кэнади, поможет началу гражданской войны в пиндостане.