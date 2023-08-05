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Посол Антонов: своей озлобленной реакцией на новый приговор Навальному власти США подтвердили правильность вердикта

Посол Антонов: своей озлобленной реакцией на новый приговор Навальному власти США подтвердили правильность вердикта

Своей озлобленной реакцией на новый приговор оппозиционному политику Алексею Навальному (включен в России в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности) власти Соединенных Штатов подтвердили правильность вынесенного судебного вердикта.

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Комментарии
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Ирина Черных
Озлобленной реакцией американских властей удовлетворены!
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12 час.
Алексей Сафронов
Даже не верится, что российский Суд наконец то начал выносить решения по нашим, а не пиндосовским законам.
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10 час.
АС
Алексей Сафронов
Вспоминается пиндосовский типа закон - &quot;Магницкого&quot;, благодаря которому гнилой Запад организовал тупую пропаганду и санкции против России. Очень надеюсь что ближайшее время б.у. Трамп окажется не только в тюрьме, но и, выбравшись на небеса в след за Д. Кэнади, поможет началу гражданской войны в пиндостане.
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8 час.

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