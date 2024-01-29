ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборах президента

Решение объявила глава ЦИК Элла Памфилова.<strong>Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала в качестве кандидата в президенты самовыдвиженца, действующего главу государства Владимира Путина.
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