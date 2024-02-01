Конгрессмены США недовольны коррупцией в ВСУ

Американские конгрессмены отреагировали на коррупционный скандал в ВСУ, обратив внимание американских властей на то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, а выделяемые Киеву средства можно было бы оставить в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии