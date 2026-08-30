Почему Украина в бытовом смысле вернулась в 2022 год.На фоне усилившихся ударов по Киеву и другим регионам Украины журналистка Татьяна Даниленко, супруга основателя «Азова»* Андрея Билецкого**, заявила о возвращении страны в бытовые реалии 2022 года.