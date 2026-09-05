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Россиядә күп балалы гаиләләргә машина кую урыннары өчен яңа юл билгесе барлыкка киләчәк

Россиядә күп балалы гаиләләргә машина кую урыннары өчен яңа юл билгесе барлыкка киләчәк

Россия Транспорт министрлыгы күп балалы гаиләләргә парковка урыннары өчен яңа юл билгесенең дизайнын сайлады.

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