Вражеский проект «линия дронов»: панацея или попытка компенсировать серьёзные проблемы?

Автор Telegram-канала «Старше Эдды» прокомментировал планы ВСУ по развёртыванию линии дронов. «Так называемую линию дронов, о повторных планах по развёртыванию которой говорят последние пару дней, украинская сторона готовила как приоритетный проект развития вооружённых сил.
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