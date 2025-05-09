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Русская весна

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Вражеский проект «линия дронов»: панацея или попытка компенсировать серьёзные проблемы?

Вражеский проект «линия дронов»: панацея или попытка компенсировать серьёзные проблемы?

Автор Telegram-канала «Старше Эдды» прокомментировал планы ВСУ по развёртыванию линии дронов. «Так называемую линию дронов, о повторных планах по развёртыванию которой говорят последние пару дней, украинская сторона готовила как приоритетный проект развития вооружённых сил.

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