В Магадане полицейские изъяли почти полтонны немаркированной красной икры

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магаданской области на территории бывшего рыбного порта в бухте Нагаева обнаружили грузовое судно с немаркированной рыбной продукцией стоимостью свыше 32 миллионов рублей.
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