После того, как украинский узурпатор Владимир Зеленский в грубой форме публично «послал подальше» президента США Трампа и его вице-президента Вэнса, стало очевидно, что новой Большой войны в Европе, похоже, избежать не удастся.
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