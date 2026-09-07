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Аргументы и Факты

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Австралия заставит соцсети отключить алгоритмы под угрозой штрафа

Австралия заставит соцсети отключить алгоритмы под угрозой штрафа

Австралийское правительство готовит законодательные изменения, которые обяжут социальные сети дать пользователям возможность отключать алгоритмическую подборку контента.

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