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Осенний календарь: 5 событий, ради которых стоит выйти из дома

Осенний календарь: 5 событий, ради которых стоит выйти из дома

Осень традиционно богата на культурные события. В этом сезоне предлагается отправиться в мир русских сказок, оценить новые коллекции дизайнеров, прикоснуться к буддийским традициям или провести уикенд в горах.

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