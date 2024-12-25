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Политика как она есть

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«Диагноз страшненький»: сын Натальи Сенчуковой поделился тревогой о рецидиве ее рака

«Диагноз страшненький»: сын Натальи Сенчуковой поделился тревогой о рецидиве ее рака

Певица борется с базалиомой. Наталья Сенчукова вновь столкнулась с рецидивом рака кожи. В 2019 году она и ее супруг Виктор Рыбин уже боролись с базалиомой и добились успеха, но недавно певица обнаружила новую подозрительную родинку, которая оказалась рецидивом заболевания.

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