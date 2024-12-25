«Диагноз страшненький»: сын Натальи Сенчуковой поделился тревогой о рецидиве ее рака

Певица борется с базалиомой. Наталья Сенчукова вновь столкнулась с рецидивом рака кожи. В 2019 году она и ее супруг Виктор Рыбин уже боролись с базалиомой и добились успеха, но недавно певица обнаружила новую подозрительную родинку, которая оказалась рецидивом заболевания.