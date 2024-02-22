Президент США Джо Байден оскорбительно высказался в отношении российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает журналистский пул Белого дома.
Байден назвал Путина «сумасшедшим»
Комментарии
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федор
Чучело маразматическое и писающее в штаны, ты себя падло в зеркало видел? А то можем и по твоей харе пиндосовской с ноги вдарить , что вообще забудешь кто ты . Обидно Русские стариков не трогают , тем более больных.
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16 час.
Бендер Задунайский
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15 час.
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