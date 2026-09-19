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FiNE NEWS

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Три лунных робота научатся работать в команде без помощи людей с Земли

Космическое агентство NASA готовит по-настоящему революционный эксперимент. По сообщениям IXBT.COM, миссия CADRE (Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration) отправит на Луну три сразу, и эти парни будут работать совсем не так, как их предшественники.

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