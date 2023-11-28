Священник рассказал о смысле Рождественского поста

Согласно словам иеромонаха Макария (Маркиша), председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Ивано-Вознесенской епархии РПЦ, Рождественский пост, который начался 28 ноября, призван подготовить верующих к празднованию Рождества Христова .
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