Мирные переговоры? Серьезно? Как вам вторжение в Курскую область в качестве переговорного трека!

Курское вторжение — перезагрузка переговорного трека. «О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чём с ними вообще можно говорить?» – эти слова президента России дали патриотической части русского общества надежду на то, что переговоры с Киевом снимаются с повестки дня, а, следовательно, нас в очередной раз не обманут и не будут «водить за нос».