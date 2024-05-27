С кем Путин готов вести переговоры на Украине?

Юрий Горемыкин Перекрыть все пути снабжения ВСУ, лишить их материальной базы ведения боевых действий, принудить к капитуляции.КАПИТУЛЯЦИЯ!!! Только Полная и безоговорочная КАПИТУЛЯЦИЯ Украины!!! Это неприменное и главное условие ведения каких либо переговоров. При этом Крым само собой был есть и всегда будет Российским, это вообще не обсуждается! К присоединенным ранее Донецкой Луганской Херсонской и Запорожской областям должны вернуться в состав России Одесская Николаевская Днепропетровская и Харьковские области. Украина не должна иметь выход к морю! На остальной территории возможно создание нового государства Украина по подобию как создавалась после падения фашистской Германии ГДР с обязательным присутствием Группы российских войск в Украине, при этом чтобы Европа воевавшая против нас ровно сидела на пятой точке и не дергалась, с не меньшим качественным и количественным составом чем ГСВГ. Только так!!! Проигравшая Европа кроме того в качестве репарации должна предоставить в полную российскую юрисдикцию сухопутный коридор шириной не менее 300км с проложенной железной дорогой соединяющий Калиниградскую область с остальной территорией России.

ИРИНА МАЛЫШЕВА Ни шагу назад, только вперед. Что упало ,то пропало. Фашистов били ,недобили в 1945г. Не умеют и не умели жить украинцы, научим, не хотят жить по- человечески, заставим. Ну не скоты же они вконец, себе подобных мордовать, убивать, кровь одна, только у некоторых она дурная, значит не зря проливают, СВО России им помогает очеловечится, сами не могут . Пусть спасибо скажут, что не братья человечнее их, не бросает их в беде, мозги вправляют. Род украинский, хоть какой- то останется на земле. Мы не америкосы, до последнего украинца не воюем, а вот до последнего фашиста придется. так и знайте.