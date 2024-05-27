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С кем Путин готов вести переговоры на Украине?

С кем Путин готов вести переговоры на Украине?

Но более интригующе звучит вторая часть фразы Путина — с кем вести переговоры на Украине. Заметьте, не с Западом всё же, а с кем-то на Украине.

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Комментарии
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Юрий Горемыкин
Перекрыть все пути снабжения ВСУ, лишить их материальной базы ведения боевых действий, принудить к капитуляции.КАПИТУЛЯЦИЯ!!! Только Полная и безоговорочная КАПИТУЛЯЦИЯ Украины!!! Это неприменное и главное условие ведения каких либо переговоров. При этом Крым само собой был есть и всегда будет Российским, это вообще не обсуждается! К присоединенным ранее Донецкой Луганской Херсонской и Запорожской областям должны вернуться в состав России Одесская Николаевская Днепропетровская и Харьковские области. Украина не должна иметь выход к морю! На остальной территории возможно создание нового государства Украина по подобию как создавалась после падения фашистской Германии ГДР с обязательным присутствием Группы российских войск в Украине, при этом чтобы Европа воевавшая против нас ровно сидела на пятой точке и не дергалась, с не меньшим качественным и количественным составом чем ГСВГ. Только так!!! Проигравшая Европа кроме того в качестве репарации должна предоставить в полную российскую юрисдикцию сухопутный коридор шириной не менее 300км с проложенной железной дорогой соединяющий Калиниградскую область с остальной территорией России.
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19 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Ни шагу назад, только вперед. Что упало ,то пропало. Фашистов били ,недобили в 1945г. Не умеют  и не умели жить украинцы, научим, не хотят жить по- человечески, заставим. Ну не скоты же они вконец, себе подобных мордовать, убивать, кровь одна, только у некоторых она дурная, значит не зря проливают, СВО России им помогает  очеловечится, сами не могут . Пусть спасибо скажут, что не братья человечнее их, не бросает их в беде, мозги вправляют. Род украинский, хоть какой- то останется на земле. Мы не америкосы, до последнего украинца не воюем, а вот до последнего фашиста придется. так и знайте.
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19 час.
Анфиса Иванова
&quot; ....Янукович необходим Москве в качестве того легитимного президента (а власть в Киеве у него забрали насильно), который сможет объявить своего преемника и передать ему власть в качестве и.о. президента Украины как раз для переговоров...&quot;   Ага, - Медведчука!...  Ой-е-ёй! Это будет самая плохая Путинская политическая ротация....И скорее всего , что он это понимает сам...но никого другого он  не может так крепко держать за яички, как Янука и Медведука...- они обязаны Путину жизнью...  Ни на кого больше он в хохлостане расчитывать не может...Да и за этими, очухавшимися, нужен глаз да глаз...
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17 час.

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