«Домашний нужный недосуг»

Соборное Уложение – прелесть! «… А в котором приказе по Государеву указу будет боярин, или окольничий, или думной человек с товарищи, три или четыре человеки, и в которое время из них один или и два человеки в приказ не приедут за своею болезнью, или за иным за своим каким нужным домашним недосугом или из них кто будет в отпуску с Москвы …в то время истцов с ответчики судить товарищем их, которые будут на Москве и в приказах….