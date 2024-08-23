Страна и люди
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Страна и люди

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«Домашний нужный недосуг»

«Домашний нужный недосуг»

Соборное Уложение – прелесть! «… А в котором приказе по Государеву указу будет боярин, или окольничий, или думной человек с товарищи, три или четыре человеки, и в которое время из них один или и два человеки в приказ не приедут за своею болезнью, или за иным за своим каким нужным домашним недосугом или из них кто будет в отпуску с Москвы …в то время истцов с ответчики судить товарищем их, которые будут на Москве и в приказах….

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