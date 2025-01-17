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На Западе призвали Европу заменить США в помощи Украине

На Западе призвали Европу заменить США в помощи Украине

Европа должна заменить США в вопросе оказания дальнейшей военной помощи Украине из-за прихода к власти избранного президента Дональда Трампа.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Вот ещё английская фашистская сволочь что то квакает. Англия во все века уничтожила в колониях населения по более чем самих англичан. Её то и следует уничтожить одной из первых в атомном огне третей мировой войны. Англия давно это ждёт как страна с паритетом за свои безобразия в мировой жизни.
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19 час.
Аркадий Шацкий
А сами британцы подсчитали количество своих войск и решили не ввязываться, только почему то хотят участвовать в переговорах, видно дипломатов ещё хватает)
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14 час.

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