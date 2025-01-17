На Западе призвали Европу заменить США в помощи Украине

Анатолий Рябенко

Вот ещё английская фашистская сволочь что то квакает. Англия во все века уничтожила в колониях населения по более чем самих англичан. Её то и следует уничтожить одной из первых в атомном огне третей мировой войны. Англия давно это ждёт как страна с паритетом за свои безобразия в мировой жизни.