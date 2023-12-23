Как Сталин отомстил охраннику, который его побил

Горячий характер Сталина, всегда готового на скорую расправу, во многом предрассудок и заблуждение. Известно немало случаев, когда люди, лично и прилюдно оскорбившие отца народов, оставались безнаказанными.
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