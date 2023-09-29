Настоящие звери: что помещики творили с крепостными девушками

Эпоха крепостничества завершилась в России по историческим меркам совсем недавно. 162 года, прошедшие с момента отмены крепостного права, при устоявшемся в социологии шаге в 25-30 лет — это всего 6-7 поколений.
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