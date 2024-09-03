«Вооружённое нападение». Вынесен строжайший приговор участнику украинского десанта в Крыму

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) приговорил участника спецподразделения главного управления разведки минобороны Украины Александра Любаса к 20 годам заключения за попытку высадки на побережье Крыма и нападения на военнослужащих ВС РФ.
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