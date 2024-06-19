«Деньги перевесили»

Не давать им возвращаться в Россию!!! А то как засланные казачки (а пиндосия ведь враг России) отравят россиян своим пойлом!!!

Лариса Галахова

А у нас что нет своего Кваса, Байкал , куча лимонада ? Так нет, опять это говно с тонной сахара в одной бутылке появится на российском рынке.