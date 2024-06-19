Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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    А у нас что нет своего Кваса, Байкал , куча лимонада ? Так нет, опять это говно с тонной сахара в одной бутылке появи...«Деньги перевесили»
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«Деньги перевесили»

«Деньги перевесили»

Американская компания The Coca-Cola Company подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков: Coca-Cola, Sprite, Fanta «Как говорят: “США не бомбят страны, где есть Макдональдс”.

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Комментарии
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Татьяна Пономарева
Деньги.
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4 час.
Вадим Абдурашитов
Не давать им возвращаться в Россию!!! А то как засланные казачки (а пиндосия ведь враг России) отравят россиян своим  пойлом!!!
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3 час.
Лариса Галахова
А у нас что нет своего Кваса, Байкал , куча лимонада ? Так нет, опять это говно с тонной сахара в одной бутылке появится на российском рынке.
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22 мин.

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