Американская компания The Coca-Cola Company подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков: Coca-Cola, Sprite, Fanta «Как говорят: “США не бомбят страны, где есть Макдональдс”.
«Деньги перевесили»
Комментарии
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Татьяна Пономарева
Деньги.
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4 час.
Вадим Абдурашитов
Не давать им возвращаться в Россию!!! А то как засланные казачки (а пиндосия ведь враг России) отравят россиян своим пойлом!!!
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3 час.
Лариса Галахова
А у нас что нет своего Кваса, Байкал , куча лимонада ? Так нет, опять это говно с тонной сахара в одной бутылке появится на российском рынке.
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22 мин.
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