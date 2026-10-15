На трассе взгляд невольно цепляется за детали на задних дверях фур. Название перевозчика обычно понятно сразу, а вот наклейка с силуэтом вертолёта заставляет гадать: это фирменный знак, личный символ водителя или своеобразный дорожный код? Однозначного ответа, судя по всему, нет.