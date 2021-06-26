Политические партии Китая поддерживают тесное сотрудничество -- Белая книга

Пекин, 25 июня /Синьхуа/ -- Коммунистическая партия Китая /КПК/ и все демократические партии в течение долгого времени сообща преодолевали трудности, вели совместную борьбу, вместе продвигались вперед и выдерживали всевозможные испытания, и тем самым сформировали отношения нового типа между политпартиями, характеризующиеся сотрудничеством, сплоченностью и гармонией, говорится в Белой книге под названием "Система политических партий Китая: сотрудничество и консультации", опубликованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР в пятницу.