«Интер» не смог одолеть «Дженоа» в чемпионате Италии

Лидер Серии А «Интер» в гостях сыграл вничью с «Дженоа» — 1:1. Команды обменялись голами в конце первого тайма: счет открыл австрийский нападающий «Интера» Марко Арнаутович, но вскоре румынский защитник генуэзцев Раду Дрэгушин забил ответный мяч.
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