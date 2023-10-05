Дарим вам добро.

В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям это - 1 октября - День пожилого человека.
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