Детский сад на 130 мест в Одинцово поставлен на кадастровый учет

В Московской области продолжается масштабная работа по развитию социальной инфраструктуры. Так, недавно в оперативном режиме был проведен процесс регистрации нового трехэтажного детского сада на 130 мест, расположенного в микрорайоне "Земляничная поляна" Одинцовского городского округа.