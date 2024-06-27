Детский сад на 130 мест в Одинцово поставлен на кадастровый учет

В Московской области продолжается масштабная работа по развитию социальной инфраструктуры. Так, недавно в оперативном режиме был проведен процесс регистрации нового трехэтажного детского сада на 130 мест, расположенного в микрорайоне "Земляничная поляна" Одинцовского городского округа.
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