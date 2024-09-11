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Бой в Чёрном море: 14 катеров с десантом, дроны и ракеты против русских самолётов - Итоги

Бой в Чёрном море: 14 катеров с десантом, дроны и ракеты против русских самолётов - Итоги

Враг атаковал буровую установку в Чёрном море. 14 катеров с десантом при поддержке дронов и ПЗРК попытались захватить объект.

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