Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Make Europe Great Again: призрак Трампа бродит по Европе и грозится взять Европарламент

Make Europe Great Again: призрак Трампа бродит по Европе и грозится взять Европарламент

Сразу несколько изданий сообщили о планах венгерского премьера Виктора Орбана, экс-премьера Чехии Бабиша и ультраправых Австрии под водительством Кикля создать собственную депутатскую группу в Европарламенте.

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