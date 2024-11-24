В Архангельске пройдёт трибьют-вечеринка по сериалу «Теория большого взрыва»

Гости события вспомнят вселенную известного ситкома о науке, станут участниками мастер-классов, концерта фолк-рок группы и отметят день рождения великого русского математика Николая Ивановича Лобачевского.
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