В селе Орикты Енбекшиказахского района Алматинской области загорелись хозяйственные постройки на территории частного дома.
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