Algemeen Dagblad: Нидерланды хотят принять больше украинских беженцев

Нидерланды хотят принять больше украинских беженцев, и руководитель министерства по вопросам убежища и миграции королевства Марьёлейн Фабер намерена обратиться к муниципалитетам с призывом организовать больше мест для их приема.
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