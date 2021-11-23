Пьяный петербуржец спровоцировал массовое ДТП на Комендантском проспекте

Серьезная авария произошла в Приморском районе Петербурга. Столкнулись сразу пять автомобилей. Вечером 23 ноября в Приморском районе Петербурга на Комендантском проспекте, 22, произошла массовая авария, которую спровоцировал пьяный водитель.
Серьезная авария произошла в Приморском районе Петербурга. Столкнулись сразу пять автомобилей. Вечером 23 ноября в Приморском районе Петербурга на Комендантском проспекте, 22, произошла массовая авария, которую спровоцировал пьяный водитель.
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