Институт конституционного правосудия: "Поддерживаем позицию ассоциации судей Vocea Justitiei"

Институт конституционного правосудия опубликовал заявление, в котором сообщает, что поддерживает правовую позицию ассоциации судей Vocea Justitiei относительно некоторых решений Высшего совета магистратуры (ВСМ), отмечает Noi.
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