Сквозь слёзы и кровь: как выглядит человеческое лицо СВО в Донбассе

Каковы последствия преступлений нацистского режима, который перерезал все корни, исказил историю и подменил общечеловеческие представления о мире своей идеологией? Руины опустевших городов Донбасса, люди с глазами, пропитанными слезами от страха, ненависти, недоверия и лишений.
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