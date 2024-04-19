Сквозь слёзы и кровь: как выглядит человеческое лицо СВО в Донбассе

Каковы последствия преступлений нацистского режима, который перерезал все корни, исказил историю и подменил общечеловеческие представления о мире своей идеологией? Руины опустевших городов Донбасса, люди с глазами, пропитанными слезами от страха, ненависти, недоверия и лишений.