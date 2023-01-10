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Военный обозреватель сообщил об агонии ВСУ в Соледаре

Военный обозреватель сообщил об агонии ВСУ в Соледаре

На сегодняшний день основные события в зоне СВО происходят на Донбассе, где отряды группы «Вагнер» продолжают успешный штурм города Соледар.

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