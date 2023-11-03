Город передал социально значимым учреждениям 34 объекта в третьем квартале этого года

В третьем квартале 2023 года город предоставил здания и помещения общей площадью 44 тысячи квадратных метров для работы досуговых учреждений, центров московского долголетия, советов ветеранов и других организаций.
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