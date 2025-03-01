Руи Хатимура избежал серьезной травмы

По словам главного тренера «озерников», у форварда Руи Хатимуры тендинит левого коленного сустава. Баскетболист «Лейкерс» почувствовал дискомфорт в бесконтактной ситуации во время данка, существовали опасения на серьезное повреждение, но его удалось избежать.