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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российские дзюдоисты завоевали четыре медали во второй день чемпионата Европы среди юниоров

Российские дзюдоисты завоевали четыре медали во второй день чемпионата Европы среди юниоров (спортсмены не старше 21 года) в Подгорице.

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