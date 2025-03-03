Состояние папы Римского стабилизировалось после остановки дыхания

По данным пресс-службы Ватикана, в воскресенье Папа участвовал в мессе.<strong>Состояние 88-летнего папы римского Франциска стабилизировалось после того, как 28 февраля у него произошла остановка дыхания — изолированный бронхоспазм, <a href="https://www.
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