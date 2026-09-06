Военные и мирные граждане рискуют жизнью из-за испорченных источников и заминированных колодцев.Представитель медицинской службы группировки войск «Север» с позывным Фримен сообщил, что украинские подразделения в ходе отступления намеренно отравляют водоемы, оставляют заведомо непригодные для употребления продовольственные запасы и устанавливают взрывные устройства в колодцах.
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