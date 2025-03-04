В Рязани две улицы остались без холодной воды 5 марта

Ограничения связаны с проведением сотрудниками «Водоканала» ремонтных работ. До 13:00 ресурса не будет на улице Кальной в домах №№ 95, 93, 107, 117, а также на улице Муромское шоссе в доме № 3 строение 5.
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