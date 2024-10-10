Полнолуние в Овне: 3 знака зодиака, которым светит карьерный успех 17 октября

17 октября нас ожидает Полнолуние в Овне, которое может создать атмосферу двойственности: с одной стороны, оно может вызвать чувство неуверенности и стремление к стремительным действиям, а с другой — открыть двери для новых возможностей.
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